ФБР объявило в розыск 13 граждан России, включая Пригожина

26.02.2021, 16:50, Новости дня

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Федеральное бюро расследований США опубликовало сообщение о розыске 13 российских граждан из-за возможного вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщается 26 февраля на сайте ФБР.

“Эти лица предположительно предпринимали действия, направленные на то, чтобы оказать влияние на значительное число американцев в целях вмешательства в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года”, – говорится в сообщении.

В ФБР отмечают, что это происходило в Вашингтоне с начала 2014 года до февраля 2018 года.

Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, 16 февраля 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того, как им было вынесено обвинение в сговоре с целью мошенничества, направленного против США.

Фото: fbi.gov

В список попали сотрудники “Агентства интернет-исследований” и других медиа-компаний, которые связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным – Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Роберт Бовда, Мария Бовда, Глеб Васильченко, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Владимир Венков – и сам Пригожин, которого называют также хозяином “фабрики троллей”.

Фото: fbi.gov

Российский бизнесмен в ответ обвинил американскую сторону в попытке сделать из России “страшилку”, чтобы отвлечь от проблем собственного общества, сообщает пресс-служба подконтрольной Пригожину компании “Конкорд менеджмент и консалтинг” “ВКонтакте”.

“50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена”, – завил он.

По мнению Пригожина, “правда будет на стороне хороших парней, таких, как я, а все, что могут сделать плохие парни, – это позабавиться самопиаром”.

В пресс-службе добавили, что в марте 2020 года обвинение во вмешательстве в “Конкорд менеджмент и консалтинг” было полностью снято, а летом 2020 года Интерпол исключил Пригожина из своей базы данных.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы и возможный сговор окружения президента США с Кремлем. Уголовные дела возбуждены против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным.

16 февраля 2018 года Минюст США выдвинул обвинения 13 россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке оказались руководители и сотрудники “Агентства интернет-исследований”, которое связывают с Пригожиным.

Расследование Мюллера завершилось весной 2019 года. Он выявил два направления, по которым шло российское влияние на выборы 2016 года: это деятельность “Агентства интернет-исследований”, более известного как “фабрика троллей”, и хакерские атаки. При этом он не обнаружил в действиях Трампа и его команды сговора с Россией.

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