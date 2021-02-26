 

Школьник обменял смартфон на “Жигули”

26.02.2021, 16:48, Разное
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Старшее поколение любит критиковать молодежь за излишнюю привязанность к гаджетам. Дескать, современные дети постоянно “зависают” в компьютерах и телефонах в ущерб реальной жизни. Эту строгую оценку своим поступком опроверг 16-летний школьник из Кирова.

Молодой человек отдал своему знакомому IPhone, взамен получив старенькие “Жигули” седьмой модели, передает Life.ru. Позвав товарищей, парень устроил ночной заезд по городу с выполнением таких фигур дворового пилотажа как “валить боком”. В процессе автомобиль лишился бампера и фары.

В конечном счете гонщика задержала полиция. Сейчас ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Известно, что побитые “Жигули” уже ушли с молотка за восемь тысяч.



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