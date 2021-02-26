Ученые: Болезнь Альцгеймера поражает женщин и мужчин по-разному

26.02.2021, 16:46, Разное

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После проведения нового исследования исследователи пришли к выводам, что болезнь Альцгеймера по-разному поражает мужчин и женщин. Оказалось, что у пожилых представительниц прекрасного пола разрушительное действие недуга наступает позже, но их состояние ухудшается намного быстрее.

Стареющий мозг благодаря когнитивному резерву способен дольше нормально функционировать. У женщин этого запаса намного больше, чем у мужчин. Однако, как только иссякает резерв, наблюдается резкое ускорение умственного снижения. По сравнению с мужчинами у представительниц прекрасного пола быстрее снижались управляющие функции. При этом, ухудшение памяти у обоих полов было схожим по симптоматике.

Ученые считают, что их открытие имеет большое значение, так как болезнью Альцгеймера страдают, в основном, женщины. Новое исследование также было подкреплено тем, что ранее проведенные когнитивные тесты показали, что пожилые пациентки выполняли их намного лучше, чем мужчины. Эксперимент исследователи проводили на ранних стадиях заболевания людей, у которых диагностировали болезнь Альцгеймера.

Источник: glas.ru