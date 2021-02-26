Исследователи: Здоровье кишечника и настроение генетически связаны

26.02.2021, 16:46, Разное

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Австралийские исследователи доказали, что депрессия может вызвать заболевания ЖКТ. Оказывается, между настроением человека и здоровьем кишечника есть генетическая взаимосвязь.

Сотрудники Квинслендского университета и Института молекулярной биологии, изучив данные Британского биобанка о состоянии здоровья около полумиллиона людей, объяснили, что кишечник и мозг работают в тандеме. Авторы исследования отметили, что оценив генетические риски, можно будет снизить уровень язвенной болезни.

Стресс зачастую является главным предшественником язвы, а вот австралийские учёные связали его с бактериями H. pylori. Исследователи поддержали общепризнанный уход за пациентами с желудочно-кишечными заболеваниями. Было отмечено, что после психотерапии у пациентов улучшалось общее состояние ЖКТ.

Источник: medicalxpress.com