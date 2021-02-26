Принц Гарри понял, что влюбился Меган Маркл на втором свидании

26.02.2021, 16:46, Разное

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Во время интервью Джеймсу Кордену некоторые подробности своей личной жизни раскрыл принц Гарри. Гость шоу признался, что влюбился в свою супругу Меган Маркл уже на втором свидании.

Беседа внука британской королевы и ведущего получилась очень оживленной, так как они решили прокатиться по Лос-Анджелесу на экскурсионном автобусе. Они предприняли попытку попить чай «а английском стиле», но при движении поднос с горячим напитком перевернулся, чем рассмешил их.

Джеймс Корден поинтересовался у принца Гарри, когда он осознал, что Меган Маркл «его единственная». Герцог Сассекский заявил, что влюбился в свою будущую супругу уже на втором свидании. У него было ощущение, что «это нечто особенное», так как принцу Гарри было максимально комфортно рядом со звездой сериала «Форс-мажоры». При этом, отношения пары развивались достаточно стремительно.

Супруг Меган Маркл признался, что встречаться с обычным человеком, а не с членом королевской семьи это совсем другое. На первых порах приходится скрывать отношения, поэтому принц Гарри и его возлюбленная достаточно много времени провели вместе, не отвлекаясь на походы в ресторан, кино или вечеринки у друзей. Благодаря этому пара хорошо узнала друг друга, что позволило построить крепкую семью. Ранее журналисты сообщили, что герцоги Сассекские полностью отказались от выполнения королевских обязанностей. Меган Маркл с супругом переехала в Лос-Анджелес и готовится к тому, что летом на свет появился второй ребенок.