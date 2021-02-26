Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V»

26.02.2021, 16:42, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V», информирует пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Напомним, в Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.