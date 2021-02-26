Мнение: Почему у женщин МОЖЕТ быть свой праздник, а у нас нет?

26.02.2021, 16:22, Разное

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Добрый день. Вчера я поздравил наш пол с праздником и написал, мол, с праздником нас, мужики. И, как я и думал, некоторые стали утверждать, что это праздник для военных, а не просто для мужчин, а наличие чего-нибудь в штанах ещё мужиком не делает. И вот мне стало интересно, а почему Восьмое марта – это праздник для ВСЕХ женщин и никогда не слышно в это время выяснений, кто может считаться женщиной, а кто нет, и утверждений вроде “Не рожала – не баба, поэтому праздник не для тебя”, но на двадцать третье февраля обязательно начинаются выяснения, кто мужик и достоин отмечать этот праздник, а кто нет? Где справедливость? И, получается, один только существует критерий для измерения мужественности – служба в армии? А куда же она потом девается у отслуживших, почему они в реале не защищают детей от педофилов (до сих пор испытываю опаный стыд за всех нас, когда вспоминаю, что защищать тогда пришлось женщине) или матерей от тожероссиян? Если в армии все автоматически становятся ниибически мужественными, как же они таки перестают потом ими быть? Может, не подходит всё же этот критерий, другой какой-то нужен? И не боятся ли эти измеряльщики завтра сами оказаться в числе “не мужчин”? Сегодня они утверждают, что “не служил – не мужик” (и все, кто не прошёл медкомиссию по причине здоровья, имхо, не мужчины), а завтра им саим скажут, что не поднимают двести кг/не рвут цепи плечами/не ломают кости лица одним ударом, как тот спортсмен у Крестового, – не мужики! Как бы им это понравилось, интересно? И кому вообще нужно это измерение мужественности на праздники, отслужившие таким образом самовозвышаются, что ли?

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