 

Турция и Россия становятся новыми гигантами европейской авиации

26.02.2021, 16:06, Новости дня
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Долгие годы Британия была лидером в европейской авиации, однако пандемия коронавируса, а также действия по её преодолению нарушили эту неизменную данность. Как пишет The Independent, сегодня на первые места вышли Турция и Россия, и поскольку британское правительство ничего не делает для помощи своему авиационному рынку, данные изменения могут стать постоянными.


Reuters

На протяжении многих десятилетий Великобритания была лидером в европейской авиации, однако пандемия коронавируса, а также действия по её преодолению нарушили эту неизменную данность. И поскольку, как пишет The Independent, британских министров, по всей видимости, не интересует судьба лучшего в мире авиационного рынка по возможности выбора, конкурентоспособности, ценности и безопасности, эти перемены могут стать постоянными.

Как отмечает издание, основанием для такого утверждения является исследование, которое провёл редактор информационного бюллетеня по авиации The Anker Report Ральф Энкер, ранее занимавшийся сетевым планированием в компаниях ЕasyJet и Go. Он проанализировал базу данных пассажирской статистики по 400 аэропортам в период с апреля по декабрь 2020 года и сравнил её с тем же периодом 2019 года.

Вывод Энкера таков: в Европе есть две могущественные авиационные державы, но Британии среди них нет. Обе страны находятся в Европе и Азии, но их самые загруженные центры перевозок сосредоточены в европейской части. Явным лидером стала Турция, обогнавшая Россию, хотя российские данные доступны только по Москве и Санкт-Петербургу. Следующие три места заняли Испания, Италия и Франция. Британия на шестом месте, хотя её почти догоняет Германия.

Согласно статистике по городам, данные за декабрь показывают, что Стамбул и Москва опередили Лондон, поставив его в весьма неловкое положение. Российская столица стала явным лидером, и к ней приближается только самый крупный город в Турции.

Если же обратить внимание на отдельные аэропорты, то и здесь можно увидеть, насколько пагубно пандемия коронавируса отразилась на европейской авиации. Новый стамбульский аэропорт в период пандемии лишился 68% своих перевозок, однако у него показатели всё равно намного лучше, чем у основных конкурентов. Стамбул стал новым лидером европейской лиги.

Московский дуэт Домодедово — Шереметьево занял второе и третье место. Амстердам оказался на четвёртом месте.

Лондонский Хитроу оказался на шестом месте, чуть-чуть опередив парижский аэропорт Шарль де Голль. А Москва в третий раз возникла в этой первой десятке, на сей раз с аэропортом Внуково, который вышел на восьмое место. 

Второй аэропорт французской столицы Орли занял 11-е место. От него чуть-чуть отстал аэропорт второго российского города Санкт-Петербурга. Барселона и Лиссабон борются за 13-е место, а на 15-м месте оказался Сочи. 

Как заключает автор материала, Северо-Западная Европа переживает настоящее бедствие в авиационном бизнесе. И британское правительство, похоже, делает всё возможное, чтобы оно продлилось как можно дольше. В широко разрекламированной «Дорожной карте по выходу из локдауна» от Бориса Джонсона нет ни слова о том, когда в полной мере возобновит работу внутренняя авиация. Кроме того, пройдёт как минимум 12 недель между заявлением премьер-министра и тем моментом, когда перелёты возобновятся.

«Утраченные пассажирами возможности просто шокируют. Но гораздо больший ущерб причинён специалистам, которые выдвинули британскую авиацию на первое место и не давали ей опуститься», — подводит итог автор статьи.



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