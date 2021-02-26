Яценюк: Как бы Кремль ни наполнял оккупированную землю оружием и ни заселял россиянами, Крым вернется в Украину

26.02.2021, 16:00, Новости дня

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Как для многих украинцев, Крым для меня не просто одна из частей Украины, но и неотъемлемая часть жизни, памяти и ощущение родного дома.

Оккупировав Крым, Путин ударил миллионы. Никто и никогда не подарит, не простит и не забудет ему этого преступления.

Какие бы указы и законы ни принимал Кремль, как бы ни наполнял оккупированную землю оружием, как бы ни искоренял присутствие крымских татар и украинцев и ни заселял россиянами, Крым вернется в Украину.

Оккупация Крыма и Донбасса – это могильный камень Российской империи.

Сегодня, в День сопротивления, выражаю солидарность со всеми жителями Крыма, которые не принимают и оказывают внутреннее сопротивление российской оккупации.

Поддерживаю наших братьев и сестер, крымских татар: возвращение Крыма Украине и их права на свободную жизнь на родной земле – это наша общая национальная цель.

Слова поддержки адресую крымским украинцам, которые подвергаются гонениям и преследованиям. Любой честный человек и каждая национальность испытывает сегодня в Крыму унижение со стороны оккупантов и русификаторов.

Спасибо мировому сообществу за последовательную поддержку нашего народа и нашей территориальной целостности. Эта позиция неизменна еще со времени первой исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, одобренной по инициативе нашего правительства.

Освобождение Крыма и Донбасса – неразделимые вопросы. Их решение невозможно одно без другого.

Агрессор – один. Преступление – одно.

Наша победа, победа всего украинского народа над путинской гидрой – единственная и неизбежная.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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