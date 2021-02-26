 

Как сейчас выглядит 68-летний Микки Рурк? Актер обнародовал фото в сети

26.02.2021, 16:00, Новости дня
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68-летний голливудский актер Микки Рурк 25 февраля в Instagram разместил портретное фото, на котором запечатлен в спортивной кофте камуфляжной расцветки, надетой на голое тело.

Позируя в кадре, актер поднял правую руку в знак приветствия. При этом молния на кофте расстегнута до уровня груди.

“Одиночное заключение”, – подписал он снимок.

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Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился в 1952 году в США. Он бывший боксер. Рурк стал знаменит после съемок в фильмах “Любовь в Хэмптоне”, “Врата рая”, “Сердце Ангела”, “Красавчик Джонни”, “Дикая орхидея”.

Осенью 2019 года Рурк в интервью украинскому изданию “Сегодня” заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области, так как там “живет бабушка его помощника и друга Дмитрия Корнейчука”.

Летом 2020 года стало известно, что Корнейчук подобрал для Рурка место на кладбище.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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