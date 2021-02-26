Кличко: Для Сырецко-Печерской линии метро закупят 50 новых вагонов

26.02.2021, 16:00, Новости дня

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Киевский метрополитен и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на 50 млн евро, за которые закупят 50 новых вагонов метро. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Друзья! Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро. Эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которой до конца этого года мы планируем открыть две новые станции метро на Виноградарь – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, – сообщил он.

По словам городского головы, сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов.

“Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие три-четыре года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава”, – отметил мэр столицы.

На начало февраля в направлении будущей станции метро “Сырец” в Киеве проложили уже больше половины тоннеля. В Киевметрострое сообщали, что рассчитывают ввести в эксплуатацию две новых станции метро до 2022 года.

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