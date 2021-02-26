 

Кличко: Для Сырецко-Печерской линии метро закупят 50 новых вагонов

26.02.2021, 16:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Киевский метрополитен и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на 50 млн евро, за которые закупят 50 новых вагонов метро. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“Друзья! Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро. Эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которой до конца этого года мы планируем открыть две новые станции метро на Виноградарь – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, – сообщил он.

По словам городского головы, сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов.

“Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие три-четыре года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава”, – отметил мэр столицы.

На начало февраля в направлении будущей станции метро “Сырец” в Киеве проложили уже больше половины тоннеля. В Киевметрострое сообщали, что рассчитывают ввести в эксплуатацию две новых станции метро до 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / СБУ подозревает Шария в госизмене, старт вакцинации от коронавируса в Украине отложили. Главное за день

06.07 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

27.07 / Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

04.12 / NBC – несмотря на отсутствие доказательств, Трамп настаивает на фальсификации выборов

20.11 / ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

29.11 / Саперы в Карабахе обезвредят боеприпасы в Степанакерте и возле села Мхитарашен

12.01 / “Ничего себе мамуля! Как сестра”. Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике

01.10 / Азербайджан обвинил Армению в переброске боевиков с Ближнего Востока

17.11 / США не нужно столько войск в Европе – Кремль на экспансию не настроен

19.02 / «Вымывание мозгов» — Fox News о зацикленности на расовых теориях в американских школах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска