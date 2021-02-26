 

Япония никогда не признает заявленную Россией “аннексию” Крыма – посольство

26.02.2021, 16:00, Новости дня
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Правительство Японии неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркнули в посольстве Японии в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.

“По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией “аннексию” Крыма”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine/posts/1545008949026326

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания “Крым.Реалии”, в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Зеленский год назад объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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