Макрона пригласили на саммит Крымской платформы – Кулеба

26.02.2021, 16:00, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 февраля на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, которую в Facebook транслировал МИД Украины, заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона пригласили принять участие в саммите Крымской платформы.

“Я проинформировал своего французского коллегу о Крымской платформе, инициативе президента [Украины Владимира] Зеленского, и приглашении на нее президента Макрона. Франция, я убежден, сыграет важную роль в защите международного права и защите прав человека, и в деоккупации Крыма”, – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины выразил благодарность своему французскому коллеге за то, что Париж приветствует инициативу Крымской платформы.

Кулеба также уточнил, что формат участия в саммите будет определен, исходя из ситуации с пандемией COVID-19 во время его проведения.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/275879550607430/

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

По данным замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, саммит Крымской платформы пройдет 23 августа, на нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, которая осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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