 

Экономист Делягин: «Накопления россиян обесценятся в ближайшие полгода»

26.02.2021, 15:56, Разное
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На YouTube-канале под названием «Аврора» Михаил Делягин предупредил россиян о том, что в ближайшие полгода их ждет обесценивание накоплений. Экономист убежден, что причина этого кроется во многих скрытых факторах и темпах роста инфляции.
По мнению эксперта, простым гражданам трудно спокойно хранить свои сбережения в банковских учреждениях, так как защиту от инфляции депозиты гарантировать не могут. При этом ситуация, которая сложилась в стране, подталкивает россиян на поиск новых инструментов для инвестирования. Однако проблема в том, что люди в большинстве своем не владеют даже элементарными знаниями о грамотности и гигиене, поэтому могут быть втянутыми в различные авантюры.

Как пишет издание «Глобалмск.ру», Михаил Делягин предупредил о предстоящем обесценивании денежных средств. По мнению экономиста, россиян может спасти перевод сбережений в швейцарские франки или в золото. В кризисных условиях девальвировать валюты смогут только производящие экономики. Эксперт убежден, что при таких условиях лучше сделать ставку на европейские страны непроизводственного типа.



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