Китайские эксперты восхищены российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

26.02.2021, 15:56, Разное

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Китайские СМИ опубликовали статью о российской АПЛ «Белгород» оснащенной уникальной ракетой «Посейдон». Военных экспертов восхитила мощь и вооружение субмарины, одной из лучших атомных подлодок в мире.

Издание Sohu нередко печатает материалы об оружии и военной технике других государств. В этот раз предметом исследования привлеченных газетой экспертов стали российские АПЛ «Белгород». Оборудованные инновационными боеголовками «Посейдон» они получили очень высокие оценки от профильных специалистов. Результативность применения атомных подводных лодок российского производства китайские профи назвали одной из наиболее высоких среди всех существующих аналогов.

Атомные подлодки играют особую роль в борьбе за мировое господство. На вооружении армии Российской Федерации состоят уникальные образцы субмарин, способных противостоять любым аналогичным судам западных ВМС. Китайские специалисты военной отрасли рассказали читателям Sohu о «Борее» и «Ясене-М», однако наибольший интерес у них вызвала именно АПЛ проекта 09852 «Белгород», одна из самых необычных в своей категории.

Наиболее габаритная субмарина в длину превышает 180 метров, ее водоизмещение составляет 30 тысяч тонн. Таких судов для эксплуатации под водой нет даже на Западе, отмечают эксперты. Еще более грозным орудием лодка становится после оборудования уникальной торпедой класса «Посейдон» с неограниченной дальностью запуска. Причем «Белгород» способен нести сразу несколько таких ракет, не взирая на локацию АПЛ запускает сразу две таких торпеды. Другим государствам будет крайне сложно перехватить российские боеголовки. При достижении орудием берегов стран противника возникшая волна цунами накроет портовые города, вызвав огромные разрушения.

Кроме того, данная субмарина способна перемещать мини-подлодку атомной глубоководной станции «Лошарик» проекта 10831 АС-31. Ее задачей является выполнение разнообразных спецопераций, в том числе выявление и уничтожение систем коммуникации зарубежных стран. Как пишет «Политэксперт», выводы специалистов военных ведомств Китая показывают, что российская АПЛ могут стать настоящим кошмаром для США и стран НАТО. Передовые подлодок РФ благодаря оснащению крылатыми или межконтинентальными баллистическими или крылатыми ракетами обеспечивают надежную защиту страны от любой гипотетической угрозы.

Источник: politexpert.net