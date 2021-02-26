Коллеги Петросяна прокомментировали слухи о второй беременности Брухуновой

26.02.2021, 15:56, Разное

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В декабре прошлого года в Сети начали появляться слухи о том, что Татьяна Брухунова ждет второго ребенка. Коллеги ее супруга, Евгения Петросяна, прокомментировали эту информацию.

Многие поклонники 31-летней Татьяны Брухуновой думают, что она опять в интересном положении, так как в последнее время помощница юмориста появляется только в свободных нарядах. При этом, когда на свет появился их первенец Ваган, жена 75-летнего Евгения Петросяна пояснила поклонникам, к каким хитростям прибегала для того, чтобы скрыть беременность. Татьяна Брухунова публиковала в Instagram только старые снимки, выдавая их за новые, а в жизни отдавала предпочтение свободной одежде. Для нее этот период был непростым, но очень счастливым временем.

По словам бывших соседей матери Татьяны Брухуновой, которые проживают в Туле, она переехала в столицу и готовится к рождению второго внука. Также слухи о скором пополнении в семье Петросяна спровоцировало видео его супруги, снятое в Сочи. На кадрах поклонники разглядели округлившийся живот Татьяны Брухуновой.

Как отметил коллега юмориста, Александр Морозов, «второй ребенок сделает семью еще счастливее».47-летний артист убежден, что у талантливого человека и дети будут такими. Он пошутил, что «чем больше будет маленьких Петросянчиков, тем лучше стране». Звезда «Аншлага» Николай Лукинский не удивился, что в семье Евгения Петросяна может быть еще одно пополнение. Он отметил, что у его коллеги любимое занятие «делать детей». Но знаменитость расстраивает тот факт, что Евгений Ваганович перестал общаться со старшей дочерью Викториной. Он убежден, что родные люди должны пойти на встречу друг другу и помириться.