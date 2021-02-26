В Подмосковье для репетиции к параду Победы приехала колонна «Ярсов»

26.02.2021, 15:52, Новости дня

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В подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны.

«Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино (протяженность маршрута – более 400 км)», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Там уточнили, что «Ярсы» пришли в Подмосковье из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области.

В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади планируется отправить три автономные установки комплекса «Ярс», добавили в ведомстве.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения участвуют в параде на Красной площади с 2008 года. На данный момент на вооружении дивизии есть ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

Напомним, в 2020 году из-за всемирной пандемии коронавирусной инфекции традиционный парад на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня, на день проведения исторического парада Победы в 1945 году.