 

Экс-следователей ФСБ приговорили к колонии строгого режима за вымогательство биткоинов

26.02.2021, 15:52, Новости дня
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Вынесен приговор бывшим следователям ФСБ Алексею Колбову и Сергею Белоусову за вымогательство биткоинов на сумму в 1 млн долларов у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова.

«Назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима», – цитирует судью Второго западного окружного военного суда РИА «Новости».

Колбова и Белоусова приговорили к 12 и 9 годам лишения свободы соответственно, также их лишили званий майора и капитана юстиции. Прокурор в зале суда просил приговорить обвиняемых к 13 и 10 годам колонии.

В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2019 года начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов были арестованы. Им предъявили обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Они требовали 1 млн долларов в биткоинах у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания, считает следствие.

Галумов – бывший гендиректор ФГУП «Издательство «Известия», издатель журналов «Мир и политика», «Москва-Пекин», один из основателей группы Blockchain Village.



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