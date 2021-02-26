Миссия нашей женщины: защитить сожителя! – Личное мнение

26.02.2021, 15:44, Разное

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Позавчера в Забайкалье арестовали 42-летнего мужика, который подозревается в совращении 14-летней дочки сожительницы.

Девочка — глубоко беременна.



Фото: Соцсети

Мать пытается защитить — о, нет, не своего ребёнка! — сожителя. Доказывает, что её мужчина не виноват.

Конечно, любое подобное дело — тёмное. Что там было, чего не было, знают только участники, и для осуждения необходимы улики.

Ну, например, и сама девочка, и отчим изначально сознались, как всё было:

«В ходе беседы со следователем СКР девушка пояснила, что имела интимные отношения со своим отчимом. Мужчина незамедлительно был задержан и допрошен. Он сообщил следствию обстоятельства совершенного преступления, но позже отказался от своих показаний», — сообщило СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

А мать? А мать говорила, что не сообщала, потому что боялась, что у неё отнимут детей.

Ну, чего она там боялась на самом деле — детей потерять или потерять сожителя — вопрос тоже дискуссионный.

«Это история не только о педофилии, но и о безразличии родной матери и попустительстве опеки. К нам обратилась родственница ребенка и сообщила нам, что девочка забеременела от отчима, что она сама сказала ей об этом. Он занимался с ней сексом с 11 лет, а может, и раньше. А в 14 она от него забеременела. Предполагается, что были медицинские причины, по которым девочка и ее мать отказались от аборта. Возмущает, почему так долго никто из органов не поинтересовался, откуда у 14-летней девочки беременность?

Родственница рассказала, что после заявления мать начала активно защищать мужа: «Она заставила дочку записать аудиосообщение для меня, в котором та говорит: «Зачем ты все врешь, ничего не было!». Мать звонила, кричала на меня: «Что ты делаешь, его теперь посадят! Я сама подам на тебя за клевету!». Стала мне угрожать. Мы с ней полностью прекратили общение.

Потом она сказала, что у нас ничего не получится, потому что они уже наняли адвоката, и даже нашли какого-то 14-летнего мальчишку, который возьмет всю вину на себя», — приводит слова лидера всероссийского движения «Сдай педофила» Анны Левченко МК.

То есть, женщина, вместо того, чтобы защищать свою дочь, защищает сожителя.

Ещё раз повторю, мы не можем знать, что там было, чего там не было. Может, задержанный — не педофил. Ну, мало ли? Или, допустим, женщина не подозревала про якобы творящееся у неё под носом. Но разве нет у неё сомнений, что она могла чего-то не знать и не видеть?

А раз есть сомнения, почему она хотя бы не устранится от следствия? Пусть разберутся, выяснят правду и накажут виновного.

А как вы считаете, как должна поступить женщина в такой ситуации? Кого защищать — сожителя, дочь или дождаться результатов следствия?

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