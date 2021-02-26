Препараты для лечения артрита могут спасти тяжелобольных пациентов с COVID-19

26.02.2021, 15:40, Разное

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«Пациенты выздоравливали быстрее»

Масштабные клинические испытания проводились с марта по ноябрь в шести странах с участием более 800 пациентов, госпитализированных с тяжелым течением COVID-19. Тоцилизумаб получали 353 человека, сарилумаб — 48 человек, 402 пациента проходили лечение стандартную терапию с кортикостероидами.

Результаты показали, что пациенты, получавшие тоцилизумаб, обходились без интенсивной терапии для поддержания работы органов в среднем 10 дней, в группе сарилумаба — 11 дней. В контрольной группе больные ни одного дня не смогли провести без поддерживающей терапии.

Лекарства от артрита показали эффективность и в снижении смертности пациентов: в течение наблюдательного периода скончались 27% больных, получавших оба препарата, по сравнению с 36% человек в контрольной группе.

«Это большое достижение в выживаемости. Кроме того, мы видели, что пациенты в группах тоцилизумаба и сарилумаба выздоравливали быстрее, их раньше выписывали из отделения интенсивной терапии», – заявил профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) Энтони Гордон (Anthony Gordon), возглавивший клинические испытания.

Вместе с тем ученые выявили несколько серьезных побочных эффектов в группе тоцилизумаба. У девяти пациентов была диагностирована бактериальная инфекция, у пяти больных открылось кровотечение, также было зафиксировано два сердечных приступа и один случай ухудшения зрения. В группе сарилумаба никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

Что показали предыдущие исследования?

Тоцилизумаб и сарилумаб относятся к группе моноклональных антител. Они действуют на рецепторы к воспалительному медиатору интерлейкину-6. Этот вещество играет роль в осложнениях коронавирусной инфекции, поэтому в феврале прошлого года китайские ученые предположили, что препарат поможет подавить воспалительную реакцию при COVID-19 и улучшить выживаемость пациентов.

В июне Итальянское агентство лекарственных средств (AIFA) досрочно прекратило испытания тоцилизумаба в лечении коронавирусной пневмонии из-за неэффективности. Исследования проводились на довольно ограниченной выборке: всего 123 пациента. В январе об очередной неудаче препарата заявили бразильские ученые. Минувшей осенью производитель сарилумаба фармкомпания Sanofi сообщила о прекращении дальнейших исследований потенциала препарата в связи с тем, что клинические испытания среди госпитализированных с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии не достигли первичной и главной вторичной конечной точки.

Однако 11 февраля были опубликованы результаты клинических испытаний тоцилизумаба в рамках британского проекта RECOVERY, где изучаются перспективные препараты от коронавируса. В исследовании сравнивались данных 2022 госпитализированных пациентов с COVID-19, которые получали препарат внутривенно, с 2094 больными, проходивших стандартную терапию.

Ученые заявили, что лекарство может значительность снизить смертность пациентов: За 28 дней наблюдений скончались 596 (29%) человек в группе препарата, и 694 (33%) больных в контрольной группе. Кроме того, пациенты, получавшие лекарство от артрита, с меньшей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких по сравнению с больными на стандартной терапии — 33% против 38%.