Мнение: Синдром Ельцина

26.02.2021, 15:32, Разное

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Б.Н.Ельцин (1931-2007 гг)

Исходя из физиосоциологических воззрений феномен Б.Н.Ельцин весьма интересен тем, что в СССР он сделал блестящую карьеру! И тем, чего стоила его карьера стране. В книге о своей жизни Ельцин не скрывает своих нетривиальных отношений с советской системой образования. Как он сам пишет, его «из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки». Но, благодаря успехам в спорте Ельцин, который «не блистал хорошими оценками», в 1949 году поступил в Уральский политехнический институт и окончил его в 1955 году.

В студенческие годы волейболист Ельцин, выступал за сборную команду города, стал мастером спорта СССР, хотя из-за отсутствия пальцев на левой руке он не служил в армии. В 1952 году был тренером женской областной волейбольной команды, участвовавшей в зональных соревнованиях на первенство РСФСР. Примечательно, что в автобиографии Ельцин сообщает, что именно в 1952 году он «из-за болезни пропустил год учёбы».

Весьма показательно, что пишет Ельцин о том, как он оканчивал ВУЗ: «Диплом пришлось писать вместо пяти месяцев всего один: был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар, команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы — «Телевизионная башня»». На самом деле, как выяснили дотошливые журналисты, телевизионной башне был посвящен диплом его жены. Тем не менее, в 1955 году Ельцин окончил институт с квалификацией «инженер-строитель» и был направлен на работу в трест «Уралтяжтрубстрой». Но не на должность мастера. Ельцин «решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей. Каждый месяц — по одной… Месяц.. [он] работал, а после этого соответствующая комиссия присваивала какой-то разряд, обычно третий — четвертый». Судя по всему соответствующие удостоверения каменщика, бетонщика, плотника, столяра, стекольщика, маляра, штукатура, машиниста крана Ельцин получил. Это притом, что третий — четвертый разряд по одной специальности присваивался выпускнику ПТУ после 2-х — 3-х лет учебы. Посрамленный Хлестаков, у которого не было ни диплома, ни удостоверений, тихо забился в угол.

Вот как описывает Ельцин свой режим дня в студенческие годы: «у меня уходило на волейбол ежедневно часов по шесть, и учиться (а поблажек мне никто не делал) приходилось только поздно вечером или ночами, уже тогда я приучил себя мало спать, и до сих пор я как-то к этому режиму привык и сплю 3,5 — 4 часа». Элементарные знания физиологии человека полностью разоблачают лживость этого повествования. Без «поблажек» он никак не мог обходиться. Физические возможности человека ограничены. Именно поэтому совмещение учебы с работой в ВУЗ’ах, дорожащих своей репутацией, никогда не приветствовалось. Но подобное широко практиковалось — вплоть до организации широкой сети вечернего и заочного обучения. Физически невозможно совмещать профессиональные занятия спортом с эффективной учебой, но руководство ВУЗ’ов было заинтересовано в том, чтобы среди студентов были высококвалифицированные спортсмены. Поэтому давление с его стороны на профессорско-преподавательский состав было весьма сильным — и при приеме, и при сдаче зачетов, и при сдаче экзаменов, и при прохождении практики, и при защите диплома. Ельцин, «когда учился в институте, пришел к выводу, что… некоторые профессора, доценты — те, кто был оторван от производства, — слишком академично преподавать свои дисциплины, не связывая их с реальной жизнью производства». И он был прав! Многие советские ВУЗ’ы не столько готовили кадры высоко квалифицированных специалистов, сколько обеспечивали курс Партии и Правительства на всеобщее высшее образование. С позиции физиосоциологии это совершеннейший абсурд. Но в реальной жизни это так и было!

Однако все же были и есть некоторые профессора, доценты, кто по-ленински, «настоящим образом» обучают студентов своим дисциплинам, не связывая их с реальной государственной политикой. Но этим студентам сделать карьеру в России весьма трудно — многие уезжают за рубеж.

Нахрапистость, знание реальной жизни, необремененность специальными знаниями, необходимыми руководителю, позволили Ельцину встать во главе государства, разрушить СССР и привести Россию в плачевное состояние. Более того синдром Ельцина явно просматривается у многих постсоветских политиков. Не так давно четырёхкратный олимпийский чемпион А.И.Тихонов весьма резко высказался о слишком большом представительстве во власти России бывших выдающихся спортсменов. Наверняка он хорошо знает эту целеустремленную публику не обремененную ни знаниями, ни ответственностью, но вкусивших прелесть славы и достатка.

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