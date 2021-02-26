 

Тувалу отказало России в подписании договора о неразмещении оружия в космосе

26.02.2021, 15:11, Разное
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Островное государство Тувалу ответило отказом на предложение МИД России подписать совместный договор о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам первого секретаря Имперского министерства Тувалу по внешним контактам Джеймса Келеколоио, Москва пытается “заложить мину под фундамент обороноспособности и военных амбиций” острова.

“Официальный Фунафути со справедливым гневом отвергает подлое предложение российских интригантов. Никогда гордый народ Тувалу не согласится добровольно закладывать мину под свою обороноспособность и свои военные амбиции”, – говорится в официальном заявлении.

Представитель МИД Тувалу добавил, что повторное подобное предложение может привести к тому, что российских дипломатов, пребывающих на острове в количестве пяти человек, объявят персонами нон-грата и обяжут покинуть страну на ближайшем пароме до Самоа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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