В Катаре за время подготовки к Чемпионату мира по футболу-2022 погибли более 6,5 тыс. мигрантов – The Guardian

26.02.2021, 15:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Более 6,5 тысяч трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре за 10 лет после того, как Катар выиграл право провести Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Такие подсчеты сделала британская газета The Guardian на основе данных из правительственных источников.

В среднем 12 рабочих-мигрантов из этих стран умирали каждую неделю с декабря 2010 года. В период с 2011 по 2020 год в Катаре погибли 5 927 мигрантов из Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. По информации посольства Пакистана в Катаре, за 2010-2020 годы погибли 824 гражданина Пакистана.

Общее число погибших мигрантов может быть больше, потому что эти данные не учитывают мигрантов из других стран, приезжающих на работу в Катар, в том числе из Филиппин и Кении. В этой статистике нет данных о погибших в последние месяцы 2020 года, отмечает издание.

Зарегистрированные смерти не квалифицируются по деятельности или месту работы, но директор правозащитной организации FairSquare Projects Ник Макгихан предположил, что многие из погибших работали на стройках инфраструктурных проектов чемпионата.

Полученные данные свидетельствуют о неспособности Катара защитить 2 млн мигрантов и расследовать причины высокого уровня смертности среди преимущественно молодых рабочих. За статистикой скрываются бесчисленные истории о семьях, которые остались без своего основного кормильца, они изо всех сил пытались получить компенсацию и не понимали обстоятельств смерти своих близких, делает выводы газета.

Так, рабочий из Непала по имени Гал Сингх Рай заплатил около $1,4 тыс., чтобы трудоустроиться уборщиком в лагере для рабочих, строящих стадион Education City. Через неделю после прибытия в Катар он покончил с собой. Другой рабочий Мохаммад Шахид Миа из Бангладеш, был убит электрическим током в своем рабочем помещении после того, как вода попала на оголенные электрические кабели. Семья Мадху Боллапалли из Индии не понимает, как здоровый 43-летний мужчина умер естественной смертью, работая в Катаре. Его тело было найдено лежащим на полу его комнаты в общежитии, приводит примеры The Guardian.

Число погибших в Катаре отражено в таблицах официальных данных, в них же перечислены причины смерти: множественные травмы в результате падения с высоты, асфиксия вследствие повешения и другие. Среди наиболее распространенных причин называется “естественная смерть”, которую часто связывают с острой сердечной или дыхательной недостаточностью. По данным The Guardian, к этой категории относятся 69% смертей рабочих из Индии, Непала и Бангладеш.

В 2019 году The Guardian писала, что причиной смерти многих рабочих могла стать очень жаркая летняя погода, эти выводы подтвердила Международная организация труда ООН. Юридические представители Катара ответили, что экспертиза назвала причиной всех смертей внезапные сердечные приступы.

Катар получил право проводить Чемпионат мира-2022 в 2010 году. К этому событию в стране строят семь стадионов, новый аэропорт, дороги, отели и целый новый город Лусаил на 455 тысяч человек, где пройдет финал чемпионата.

—