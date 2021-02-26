Стерненко в новом письме из СИЗО призвал Зеленского “выгнать чертей”

26.02.2021, 15:10, Новости дня

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Одесский активист Сергей Стерненко, которого приговорили к семи годам заключения, написал второе письмо из СИЗО. В нем он призвал президента Владимира Зеленского “выгнать чертей”. Письма активиста обнародовали в его Telegram-канале.

“У мент нет симпатий к вам, но я очень переживаю за нашу страну. Если вы не выгоните четей, они уничтожат и вас”, – обращается активист к Зеленскому.

В письме он также упомянул генпрокурора Ирину Венедиктова и замглавы Офиса президента Олега Татарова.

“У них есть отмазанный Татаров, есть поклонница совка Венедиктова, есть ненаказанный [министр внутренних дел Арсен] Аваков, есть советник Зеленского [Андрей] Портнов и они думают, что могут все, могут нас запугать”, – отмечает Стерненко.

Он также отметил, что будет следить за новостям в субботу, 27 февраля. На этот день намечена новая акция протеста в связи с его заключением.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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