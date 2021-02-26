“Дома скандал”. Цибульская обнародовала в сети фото в бюстгальтере

26.02.2021, 15:10, Новости дня

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Украинская певица Ольга Цибульская 26 февраля в Instagram разместила селфи, сделанное в постели.

Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.

“Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности”, – рассказала артистка.

По словам Цибульской, запрет на публикацию откровенных фото в микроблоге супруг не озвучивал.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульская не афиширует имя своего супруга и отца сына Нестора, которого родила в 2015 году.

В микроблоге артистка часто публикует откровенные снимки.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

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