“Дома скандал”. Цибульская обнародовала в сети фото в бюстгальтере
26.02.2021, 15:10,
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Украинская певица Ольга Цибульская 26 февраля в Instagram разместила селфи, сделанное в постели.
Певица в кремовом бюстгальтере позирует в кровати, лежа на животе.
“Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности”, – рассказала артистка.
По словам Цибульской, запрет на публикацию откровенных фото в микроблоге супруг не озвучивал.
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Цибульская не афиширует имя своего супруга и отца сына Нестора, которого родила в 2015 году.
В микроблоге артистка часто публикует откровенные снимки.
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