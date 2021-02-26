 

Эксперт Минфина рассказал о способе получать пенсию в 100 тысяч рублей

26.02.2021, 15:08, Разное
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Специалист Министерства финансов России по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал, каким образом можно получать пенсию в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Эксперт пояснил, что для этого нужно откладывать деньги и инвестировать их. Таким образом нужно накопить порядка 15 миллионов рублей

Кикевич считает, что вкладывать средства нужно в ценные бумаги, предварительно рассчитав сроки, доходы и расходы. Кроме того, необходимо постоянно пополнять свой инвестиционный портфель, при чём вносить большие суммы не обязательно. Не менее важно регулярно реинвестировать полученные доходы, сообщает “Общественная служба новостей”.



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