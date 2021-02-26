Названы полезные продукты для здоровья, которые оказались опасными

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26.02.2021, 15:06, Разное
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Ученые рассказали о полезных продуктах, которые оказались опасными для здоровья. По их словам, люди, которые в основном стараются придерживаться правильного питания, порой позволяют себе съесть вредную пищу.
В перечень опасных для здоровья продуктов попала бузина. Несмотря на то, что эти ягоды являются очень популярными в народной медицине, они могут спровоцировать сбои в организме. Если плоды не успели дозреть или же люди их недостаточно долго варили, появляется тошнота, рвотные позывы и диарея. Бузину не следует употреблять беременным женщинам, мамам, которые кормят грудью и тем, кто имеет аутоиммунные заболевания.

Небольшое количество мускатного ореха положительно сказывается на работе организма. Однако 2-3 чайные ложки продукта могут спровоцировать летальный исход. Это связано с токсином под названием миристицин, способным вызывать психоз и смерть.

В тунце содержится белок и омаге-3, но слишком большое количество продукта в рационе провоцирует обратный эффект. В составе данной пищи присутствуют потенциально токсичные уровни тяжелых металлов. Часто употребление этой рыбы негативно отражается на почках и нервной системе.

С особой осторожностью необходимо относиться к лесным грибам. Их употребление может привести к сильному отравлению или же смерти.

Источник: www.eatthis.com



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