 

Миллионы во время пандемии: Раскрыты гонорары российских звезд

26.02.2021, 15:06, Разное
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Журналисты выяснили, сколько получают во время пандемии звезды отечественного шоу-бизнеса. Оказалось, гонорары некоторых артистов превышают 4 миллиона рублей за выступление.
Гонорары поп-звезд

Ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией повлияли на концертную деятельность в стране. Однако многие комики, исполнители и звезды кино и в таких условиях умудряются неплохо зарабатывать. Так, не менее 1,5 миллиона рублей стоит концерт Ольги Бузовой или певца Niletto. Звезды наивысшего эшелона вроде Полины Гагариной, Димы Билана, Сергея Лазарева или Светланы Лободы получают гонорары в 4 миллиона рублей за одно выступление. При этом их гастроли проходят не только в России, но и в Турции или ОАЭ.

Сколько получают в театре и кино

Не остались без заработков и актеры театра и кино, так, звезде «Интернов» Кристина Асмус выплачивается ставка в размере 22 тысяч рублей в Театре им. М.Н. Ермоловой. Почти такие же зарплаты начисляются и другим актерам, например, Кириллу Нагиеву. Гонорар именитого Александра Домогарова может составлять около 100 тысяч рублей. Однако Александру Петрову, Павлу Деревянко, Никите Ефремову, Анне Михалковой, Юлии Пересильд, Марие Мироновой, Светлане Ходченковой за один съемочный день платят уже в пределах 150 – 300 тысяч рублей.

От 500 тысяч за получасовый сценарий

Многих почитателей живых выступлений карантин вынудил искать развлечения в телепостановках или интернете. Благодаря этому не остались без денег режиссеры и сценаристы, так, Василий Сигарев, создавший «Страну ОЗ», «Волчка» и «Жить» получает от 500 тысяч за получасовый эпизод. За полноценные часовые съемки его гонорар повышается вдвое, а в ближайшее время режиссер будет занят в новой картине, за которую он заработает порядка 2,5 миллиона рублей.

Источник: www.kp.ru



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