Под Омском в ДТП погиб водитель ВАЗа

26.02.2021, 15:06, Разное

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Под Омском 26 февраля произошло ДТП с летальным исходом. Известно, что в результате аварии, зафиксированной на дороге «Черлак-Омск», скончался водитель ВАЗ-2107.

ДТП произошло около часа дня, автоинспекторы уже успели установить, что мужчина, находящийся за рулем ВАЗа, выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. Отечественная легковушка протаранила иномарку на 26-м километре автодороги.

В рамах проведения предварительной проверки сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗа находился 68-летний мужчина, а Nissan управлял 33-летний водитель. Первый скончался на месте ДТП, его пассажира, 63-летняя женщина, была доставлена в больницу. Отмечается, что госпитализирован и водитель иномарки.

Обстоятельства данного ДТП продолжают устанавливаться. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: omskregion.info