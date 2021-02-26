 

Потребление низкокачественных углеводов связали с повышенным риском инфарктов и инсультов

26.02.2021, 14:50, Разное
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Ученые не в первый раз оценивают связь высокоуглеводной диеты с риском инсультов и сердечных приступов, но подобные исследования проводились по большей части в западных странах с высоким уровнем дохода. В новом исследовании, которое провела группа исследователей из Канады, представлены данные с пяти континентов.

В течение 9 с половиной лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более 137,8 тысячи человек в возрасте от 35 до 70 лет. Участники заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своих пищевых привычках и состоянии здоровья. Исследователи сосредоточились на оценке долгосрочного потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови. К таким продуктам относятся, например, белый хлеб, очищенный рис, картофель.

В течение наблюдательного периода было зарегистрировано 8 780 смертей и 8 252 острых сердечно-сосудистых нарушений — инфарктов, сердечных приступов, инсультов. Ученые сопоставили данные о регулярном потреблении продуктов высокого гликемического индекса с частотой таких состояний.

Участники исследования, которые потребляли наибольшее количество низкокачественных углеводов, риск развития инфарктов и инсультов оказался на 20% выше по сравнению с теми, кто придерживается более здоровой диеты. У людей, которые в начале исследования страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, этот риск был выше на 50%. Также дополнительным фактором риска является ожирение.

«Эти данные наряду с другими исследованиями подчеркивают, что потребление углеводов с высоким гликемическим индексом оказывает еще более неблагоприятное влияние, чем рацион с большим количеством жиров. Все эти выводы требуют фундаментального пересмотра наших представлений о том, какие диеты могут быть вредными, а какие — нейтральными или полезными», – подчеркнули ученые.

 

Что известно о влиянии цельнозерновых и обработанных продуктов на здоровье

Чем больше очищенных зерновых продуктов употребляют люди, тем выше у них риск смерти и сердечно-сосудистых болезней, показало исследование, опубликованное в The BMJ. Разбираемся, что известно о влиянии разных зерновых продуктов на здоровье.

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