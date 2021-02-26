 

Мнение: Сертификат

26.02.2021, 14:34, Разное
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Европа будет вводить электронные сертификаты вакцинации. Меркель сообщила, что на проработку технических вопросов уйдет примерно три месяца. Это еще не полноценный "ковид-паспорт", но все начинается с первого шага. "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Тогда эти слова произносили в ожидании невиданного прогресса, сегодня их можно смело адресовать будущему одичанию.

Сертификаты должны стать в основном внутренним европейским документом. Европа не только закрыла свои внешние границы, но и для перемещения внутри ЕС требуются определенные основания. Сертификация "расшивает" эту проблему для самих европейцев. Внутренние перемещения станут доступны для клеймённого стада. Сертификат и будет клеймом, по которому станут определять степень лояльности гражданина.

Сертификаты на первом этапе могут стать и "внешним" документом для иностранцев, позволяя им въезжать и перемещаться по Европе, однако будут иметь определенные ограничения – в первую очередь, как можно понять, речь идет о том, что сертификация коснется только тех вакцин, которые одобрены Евросоюзом. Естественно, каждый вакцинированный будет зарегистрирован в единой базе данных, которая и станет основой для сертификата вакцинации.

Ковид-паспорт – это уже более глобальный документ, опирающийся на разные базы данных разных стран. Понятно, что придется не только создать такие базы, но и совместить их между собой. Нужно будет создать систему статусов вакцин (скажем, с Пфайзером и Моденой можно въезжать на территорию страны, а вот вакцинированные Спутником имеют право лишь на транзит через неё). Всё это займет время – возможно, что несколько лет.

Но направление движения уже задано, мир быстро погружается в модерновое средневековье. Деление человечества на избранных и остальных уже происходит, и пока это деление коснется права на перемещение. Далее последуют другие ограничения, что неизбежно. "Золотой миллиард" усохнет в ходе всех мероприятий до "золотых ста миллионов". Миллиард счастливчиков – это оказалось все-таки слишком много.

Источник: Эль Мюрид



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