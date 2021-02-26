 

Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизу “пленок Медведчука – Суркова”

26.02.2021, 14:20, Новости дня
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Служба безопасности Украины проведет экспертизу записи разговора, предположительно, бывшего помощника президента России Владислава Суркова и главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Об этом в эфире канала “1+1” 25 февраля сказал глава СБУ Иван Баканов.

“Думаю, все следили за сайтом СБУ сегодня или начнут следить с сегодняшнего дня. Мы эту запись приобщили к материалам уголовного дела о финансировании терроризма. Думаю, все присутствующие знают, что на сегодня эта запись не является надлежащим доказательством. Она подлежит легализации. Для этого будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем я не могу сказать, какимим будут дальнейшие шаги по легализации этой записи. Но думаю, что из медиа буквально через несколько дней вы все услышите и увидите”, – сказал Баканов.

25 февраля “Цензор.НЕТ” опубликовал аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В СБУ заявляли, что изучают эти записи.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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