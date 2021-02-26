 

Зеленский своим указом увеличил штат СНБО и обновил его структуру

26.02.2021, 14:20, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом увеличил численность сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) до 237 человек. Текст документа №76/2021 от 26 февраля опубликован на сайте главы государства.

Указ предусматривает обновление структуры аппарата Совета нацбезопасности. Согласно документу, в структуру аппарата ведомства теперь входит секретарь и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор.

В состав ведомства войдут 23 службы, а именно: служба по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по вопросам внешней безопасности, по вопросам информбезопасности и кибербезопасности, по вопросам государственной и общественной безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам мобилизации и территориальной обороны, по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса, по вопросам экономической безопасности, по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, по вопросам безопасности критической инфраструктуры, по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, по вопросам финобеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

В структуре аппарата СНБО будут службы секретаря СНБО, по вопросам информационных технологий, Главного ситуационного центра, организационного обеспечения, по вопросам стратегического планирования и анализа, обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, по правовым вопросам, финансовая служба, служба управления персоналом, режимно-секретной работы и служба координационной и административной работы.

Законом признаются утратившими силу ряд указов, в частности, “Вопросы Аппарата СНБО” и пункты указов об изменениях в них. Указ вступает в силу со дня его публикации.

В конце января прошлого года Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.

СНБО, согласно Конституции Украины, – это координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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