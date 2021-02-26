Королева Елизавета II призвала британцев вакцинироваться от COVID-19

26.02.2021, 14:20, Новости дня

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Королева Великобритании Елизавета II призвала британцев “подумать о других людях” и вакцинироваться против коронавируса, когда они получат приглашение сделать прививку. Об этом Елизавета II сказала во время видеоконференции с руководителями здравоохранения, которые отвечают за распределение препарата от COVID-19 по всей Великобритании, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. Запись конференции опубликована на YouTube странице королевской семьи 26 февраля.

Королеву Великобритании спросили о ее опыте вакцинации. 9 января Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу сделали прививки от COVID-19. Инъекции им вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

“Это было очень быстро, и я получила много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко было получить вакцину, – ответила Елизавета II. – Это совсем не больно”.

Королева Великобритании отметила, что понимает, что для некоторых людей получение прививки может быть непростым опытом. Но в то же время призвала всех “подумать о других людях, а не о себе”.

В Национальной службе здоровья Великобритании считают, что комментарий королевы Елизавета II станет убедительным аргументом сделать прививку для многих людей, пишет BBC.

По данным британского правительства, на 26 февраля первую дозу вакцины в Соединенном Королевстве получили уже почти 18,7 млн граждан, вторую прививку сделали около 700 тыс. британцев.

В Великобритании вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, стартовала 8 декабря 2020 года.

4 января 2021 года Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 26 февраля сделали более 225 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

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