 

Бывшая жена Богдана стала участницей шоу “Холостяк

26.02.2021, 14:20, Новости дня
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Экс-супруга бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Анна Богдан стала героиней нового сезона шоу “Холостяк”. Об этом сообщается 25 февраля на сайте телеканала СТБ. 

В ролике-визитке героиня шоу рассказала, что получив от Богдана предложение выйти замуж, ответила согласием.

“Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он мне сделал предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала: “Да”, – заявила участница проекта.

О причинах развода и продолжительности брака с чиновником героиня ролика не рассказала.

ВИДЕОВидео: Холостяк / Холостячка / YouTube

До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей. Семейные отношения с участницей нового сезона шоу “Холостяк” чиновник не афишировал. 

В новом сезоне шоу “Холостяк” Анна Богдан в числе других участниц будет бороться за сердце 31-летнего харьковского бизнесмена Михаила Заливако. Премьера шоу запланирована на 5 марта на СТБ.

Первый сезон украинского шоу “Холостяк” на СТБ состоялся 10 лет назад. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Бессменным ведущим шоу является Григорий Решетник. Проект снимается на основе американского шоу The Bachelor. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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