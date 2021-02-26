Дом на 158 квартир появится в районе Перово по программе реновации

26.02.2021, 14:18, Разное

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Двухсекционный дом с подземным паркингом возведут по адресу улица Металлургов, владение 56. Здание сдадут в эксплуатацию в следующем году.

В доме будет 158 квартир. Общая площадь – более девяти тысяч квадратных метров.

43 квартиры будут однокомнатными, 86 – “двушки”, еще 29 – трехкомнатными. Строители и инженеры учли потребности маломобильных жителей: в двух квартирах для них установят специальную сантехнику и расширят коридоры.

Жилье будет сдаваться с отделкой класса комфорт. Делать ремонт не нужно. Переселенцам останется только перевезти вещи.

Фасады здания облицуют плиткой под кирпич. Лоджии застеклят. В вестибюле будет колясочная, комната консьержа, кладовая. В доме установят лифты с грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

Прилегающую территорию благоустроят: там появятся деревья, кустарники, газоны и цветники. Для малышей сделают современную детскую площадку, а любители активного образа жизни смогут пользоваться спортивной зоной.

Программа реновации стартовала в 2017 года. Ее цель – переселить москвичей из устаревшего морально и физически жилья, построенного 50 и более лет назад. Жить в некоторых из таких квартир уже просто небезопасно: старая проводка и коммуникации в любой момент могут стать источником серьезных проблем.

В программу входят 5 175 домов с общей площадью квартир более 16,4 миллиона квадратных метров. Комфортабельное жилье с полной отделкой получат более 350 тысяч семей. За почти четыре года с начала действия программы из нее не вышел ни один дом, хотя такая возможность предусмотрена.

Участники получают равнозначное жилье в своем районе. Таким образом, переселенцы сохраняют привычный образ жизни. Они могут продолжать ходить в любимые магазины, учреждения культуры, парки и скверы.

Ранее “Дни.ру” писали о ходе программы реновации на юго-востоке Москвы. В январе уведомление о предстоящем переселении получили более 280 семей. Все они переезжают в жилье с полной отделкой класса комфорт.

Для района Кузьминки на юго-востоке Москвы специалисты разработали пять проектов планировки территорий. Они включают социальные учреждения, новую улично-дорожную сеть, дворы и зоны отдыха.

Всего на юго-востоке Москвы в программу реновации включено 818 домов с общей площадью жилого фонда около 2,6 миллиона “квадратов”.