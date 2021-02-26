 

В «Роскосмосе» не стали отрицать возможность создания российской орбитальной станции

26.02.2021, 14:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия может обзавестись собственной орбитальной станцией, когда срок эксплуатации МКС подойдет к концу. Упоминание российской орбитальной станции (РОС) присутствует в нескольких технических документах «Роскосмоса» на сайте государственных закупок.
На сегодняшний день государственная корпорация рассматривает сразу несколько вариантов, в рамках которых на орбиту удастся вывести отечественную станцию. Так, название РОС можно встретить в нескольких технических заданиях на опытно-конструкторскую работу, в которых речь ведется о дальнейшей эксплуатации сегментов МКС.

При этом РОС сможет взаимодействовать с российским сегментом МКС после стыковки, поэтому даже после прекращения использования космической станции некоторые ее части, вероятно, продолжат эксплуатировать. Также «Роскосмос» рассматривает варианты подключения новых сегментов: узлового модуля «Причал» и лаборатории «Наука».

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелого COVID-19

10.11 / Россия начала переговоры о закупке 2,5 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и депутатов

17.01 / Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

16.01 / Илья Варламов высоко оценил качество жилищного строительства в Центральной Африке

15.08 / Rai Al Youm: грязная медийная кампания против российской вакцины от коронавируса

08.10 / Скандалы: Дмитрия Мазурова обвинила эротоманка

15.09 / В ОП РФ считают, что на Певчих завязана вся история с отравлением Навального

11.09 / Алина Кабаева носит цветы на могилу мамы Ляйсан Утяшевой

31.07 / Мнение: Курбан-байрам

16.09 / Политический полигон рядом с Шиесом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска