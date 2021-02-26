В «Роскосмосе» не стали отрицать возможность создания российской орбитальной станции

26.02.2021, 14:16, Разное

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Россия может обзавестись собственной орбитальной станцией, когда срок эксплуатации МКС подойдет к концу. Упоминание российской орбитальной станции (РОС) присутствует в нескольких технических документах «Роскосмоса» на сайте государственных закупок.

На сегодняшний день государственная корпорация рассматривает сразу несколько вариантов, в рамках которых на орбиту удастся вывести отечественную станцию. Так, название РОС можно встретить в нескольких технических заданиях на опытно-конструкторскую работу, в которых речь ведется о дальнейшей эксплуатации сегментов МКС.

При этом РОС сможет взаимодействовать с российским сегментом МКС после стыковки, поэтому даже после прекращения использования космической станции некоторые ее части, вероятно, продолжат эксплуатировать. Также «Роскосмос» рассматривает варианты подключения новых сегментов: узлового модуля «Причал» и лаборатории «Наука».

Источник: ria.ru