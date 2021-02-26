Экс-солистка «t.A.T.u.» Волкова спровоцировала слухи о неудачной пластике

26.02.2021, 14:16, Разное

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После того, как Юлия Волкова опубликовала в своем микроблоге Instagram селфи без фотошопа, она спровоцировала среди поклонников слухи о неудачной пластике. В комментариях многие фолловверы признались, что сейчас экс-солистку «t.A.T.u.» узнать можно с трудом.

В Сети ходят слухи, что Юлия Волкова сделала популярную процедуру – подтяжку «лисьи глазки». Суть ее в том, что пациенту с помощью нитей натягиваются брови, в результате чего взгляд становится более манящим и загадочным. Однако поклонники не оценили преображения артистки. В комментариях многие написали, что она зря решилась над эксперименты над своей внешностью. Кроме этого, экс-солистку «t.A.T.u.» часто критикуют за агрессивный татуаж бровей и увеличенные губы.

Подписчики предполагают, что Юлия Волкова решилась на пластику лица, чтобы о ней вновь заговорили. Прошлой осенью исполнительница снималась в проекте канала НТВ «Суперстар! Возвращение», поэтому не намерена останавливаться и хочет вернуть былую популярность. Взять паузу в музыкальной карьере ей пришлось из-за болезни. Девять лет назад у знаменитости диагностировали рак щитовидной железы. Когда ей удаляли опухоль, то задели голосовые связки. Спустя несколько лет у Юлии Волковой был рецидив, поэтому она пережила еще раз хирургические вмешательства.