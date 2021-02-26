Для спасения редких раздач на Rutracker пользователи собрали 2 миллиона рублей

26.02.2021, 14:16, Разное

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Пользователи популярного российского сайта Rutracker.org объединили усилия, чтобы спасти редкие раздачи. Они собрали более 2 миллионов рублей, вся сумма пойдет на приобретение новых жестких дисков, которые будут предназначены для хранения информации.

Несмотря на то, что Rutracker.org уже пять лет находится под блокировкой Роскомнадзора, его популярность среди пользователей не снизилась. Однако в конце 2020 года стало известно, что серверам ресурса требуется модернизация. Без дополнительных мощных жестких дисков могли пропасть редкие раздачи, поскольку многие пользователи не имели возможности участвовать в обмене файлами.

Наиболее ценными раздачами являются устаревшее программное обеспечение и дистрибутивы игр. К концу 2020 года у Rutracker.org было 620 жестких дисков объемом по 4 терабайта. Но всего несколько месяцев потребовалось пользователям, чтобы собрать 2 миллиона рублей. При этом самое большое пожертвование составило 50 000 рублей.

Источник: secretmag.ru