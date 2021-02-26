Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в РФ и мире

26.02.2021, 14:12, Новости дня

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Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ значительно спокойнее, чем в большинстве стран мира, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат РФ по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков», – цитирует Попову РИА «Новости».

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что вакцинация россиян тремя отечественными препаратами – это невероятный результат, достойный гордости.

За минувшие сутки в РФ выявлено 11086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания.

Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету.