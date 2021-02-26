 

Мнение: Как обычно

26.02.2021, 13:44, Разное
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Российское министерство обороны с целью доказать, что "Искандеры" все-таки умеют летать и даже взрываться, опубликовало видеонарезку применения этих комплексов в Сирии.

Сирийская оппозиция уже прокомментировала публикацию. На кадрах видео есть сюжет с попаданием по детской больнице в городе Аазаз в 2016 году. Факт обстрела этого объекта ранее категорически отрицался. Но сегодня попал на видео самого Минобороны.

Скорее всего, все вышло обычно. Сверху дали команду, в итоге исполнитель (какой-нибудь молоденький лейтенант, а то и вообще девочка-дизайнер) слепил подборку из того, что было, потому трефные кадры и попали в нарезку. А исходники лейтенанту или девочке тоже дали примерно такие же коллеги из секретной части по принципу: "вот это, это и вон ту запись". Разбираться, что ранее отрицалось, а что нет, начальство не снизошло – у него и так забот полно. Да и кто разбираться будет?

Сейчас, понятно, могут последовать неудобные вопросы, но у военных линия всегда простая: враг клевещет.

Источник: Эль Мюрид



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