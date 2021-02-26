Дочь Тома Круза и Николь Кидман опубликовала редкое селфи в соцсетях

26.02.2021, 13:42, Разное

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28-летняя Изабелла не скрывает от общественности свою страницу в Instagram, но найти там фото девушки – большая редкость. Большая его часть состоит из ее картин и других творческих работ – например, в 2018 году она запустила собственную коллекцию футболок с авторскими принтами. Но примерно раз в полгода она радует подписчиков селфи: на свежем снимке она стоит на улице, и из-за шапки и шарфа можно разглядеть только ее лицо, в том числе пирсинг в области носа.

То же лицо, зато новые принты в моем официальном интернет-магазине,

– подписала она фото, анонсировав новые картины на своем сайте.

О личной жизни Беллы известно очень мало: в октябре 2017-го года она переехала со своим мужем, IT-консультантом Максом Паркером, за которого вышла замуж в 2015-м, в скромный дом в лондонском районе Кройдон. И ведет совсем другую, обычную жизнь, нежели та, которая у нее была в детстве, когда она жила в семье голливудских звезд.

Как и их приемный отец Том Круз, Изабелла и ее брат Коннор стали последователями саентологической церкви. Изабелла даже писала, что “отец тем самым спас ее жизнь в трудный момент”. Много лет после развода родителей они не общались с приемной матерью, Николь Кидман. Она редко упоминала об этом в интервью, говоря, что для нее эта тема очень болезненна. Лишь недавно актриса наладила отношения с Беллой, и та даже взяла двойную фамилию родителей, а вот Коннор с Кидман не общается и по сей день.

Белла Кидман-Круз

Напомним, Николь встретила своего будущего мужа Тома Круза на съемках фильма “Дни грома” в декабре 1989 года. Когда между ними завязался роман, Круз развелся со своей женой Мими Роджерс, и пара поженилась в канун Рождества того же 1989-го в городе Телуриде, штат Колорадо. Развелись супруги в 2001 году после 9 лет и 11 месяцев совместной жизни. От этого брака у Круза осталось двое приемных детей: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

После развода родителей Изабелла и Коннор остались жить с отцом. По сообщениям западной прессы, Изабелла много лет не общалась с Николь, однако в последнее время им удалось наладить отношения. Свой последний фильм “Лев” австралийская актриса назвала “письмом любви” к своим приемным детям. Сейчас она воспитывает двоих биологических дочерей, 12-летнюю Сандей и 10-летнюю Фейт, от брака с музыкантом Китом Урбаном. А у Тома Круза есть 14-летняя дочь Сури от брака с актрисой Кэти Холмс, с которой актер уже несколько лет не виделся.

Коннор Круз