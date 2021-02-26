 

Суд отказал Шокину в жалобе на дознавателя полиции, который закрыл дело о давлении Байдена

26.02.2021, 13:30, Новости дня
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Суд в Украине не удовлетворил жалобу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина на дознавателя полиции, который закрыл уголовное производство о давлении президента США Джо Байдена на Шокина в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины 26 февраля.

“Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 года (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласились заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757 / 42457/20-К)”, – объяснили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что полиция закрыла дело на законных основаниях.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону “у него еще два года и четыре месяца полномочий”.

Шокин утверждает, что Байден пытался “свернуть” расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – “отравление ртутью”, говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. “И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли”, – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля 2020 года адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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