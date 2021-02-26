Телеканал “112 Украина” оспаривает санкции в Верховном Суде

26.02.2021, 13:30, Новости дня

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Телеканал “112 Украины” подал иск в Верховный Суд из-за наложенных на него Советом нацбезопасности санкций. Об этом говорится в сообщении суда.

Верховный Суд зарегистрировал иск телеканала и присвоил ему номер № 9901/40/21.

В суде напомнили, что ранее получали еще другие иски на решение введении санкций. В частности рассмотрение иска от компании “Новини 24 години”, которой принадлежит телеканал NewsOne, приостановили, дав истцу время для устранения недостатков.

Аналогичное решение было принято и по иску компании “Нові комунікації”, которой принадлежит телеканал ZIK.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против бизнесмена, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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