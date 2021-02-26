 

Эйдман: Боюсь, жизнь Навального под угрозой. Он опускает кремлевского пахана и его шестерок. Они считают, что потеряют авторитет, если стерпят это

26.02.2021, 13:30, Новости дня
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Навальный под угрозой.

Навальный “этапирован в неизвестном направлении”. Боюсь, что его жизнь и здоровье под реальной угрозой.

Режим в России воровской. Все решают “понятия”. Ходорковского выпустили из страны живым и здоровым, потому что он вел себя с правящими ворами по понятиям: на личности не переходил, кремлевского пахана и его шестерок не оскорблял, старался с ними соблюдать блатной политес.

Навальный, как и Немцов в прошлом, себя никак не сдерживает, выражений не выбирает, называет все и всех своими именами, вербально опускает правящую банду.

Он беспредельно обличает власть воров, и с ним воры (они же чекисты) могут поступить по беспределу. По их понятиям, если они так не сделают, окажутся терпилами, потеряют авторитет.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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