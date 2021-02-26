 

Клип группы Kazka на песню “Плакала” за два с половиной года посмотрели более 360 млн раз

26.02.2021, 13:30, Новости дня
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Клип украинской группы Kazka на украиноязычную песню “Плакала”, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года, за это время посмотрели более 360 млн раз. Об этом свидетельствует счетчик просмотров под роликом на YouTube-канале коллектива.

В тройку самых популярных украиноязычных клипов на момент публикации входит видеоработа распавшейся в марте 2020 года группы “Время и Стекло” на композицию “Дим” (2019) с 57 млн просмотров и клип Dzidzio на трек “Вихідний” (2017) с 43 млн просмотров.

На четвертом месте находится клип украинской группы “Океан Ельзи” на трек “Обійми” (2013) – за почти семь лет его посмотрели около 38 млн раз.

Замыкает пятерку украиноязычных клипов композиция группы “Скрябін” “Мам” (2012) с 37,5 млн просмотров.

Таким образом клип группы Kazka на данный момент является рекордсменом по количеству просмотров среди видеоработ украинских музыкантов на песни, исполненные на украинском языке.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитыным. Коллектив состоит из трех человек – солистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. 

Автором слов песни “Плакала” является украинский поэт Сергей Локшин. В 2018 году композиция вошла в “Топ–10” песен мирового чарта Shazam, а также оказалась самой рейтинговой в украинском сегменте YouTube, оставив позади певицу Loboda и группу “Время и стекло”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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