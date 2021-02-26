 

Флагманский центр “Моя работа” для самозанятых и ИП открылся в Москве

26.02.2021, 13:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый центр расположен на улице Шаболовка в Донском районе. С сентября 2020 года он функционировал в тестовом режиме, а теперь заработал на полную мощность.

О первых итогах работы флагманского центра рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, около восьми тысяч посетителей уже зарегистрировались как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

С 2019 года в офисах “Мои документы” в Москве создано 56 отделов трудоустройства, заработали два флагманских центра. Для наиболее уязвимых категорий горожан открылся центр “Моя карьера”. В марте там пройдут новые тренинги. Эксперты расскажут всем желающим о возможностях для трудоустройства в столице.

Специалисты московской службы занятости применяют индивидуальный подход к каждому посетителю. Благодаря им новую работу в кризисный 2020 год получили 177 тысяч жителей столицы.

«Для соискателя реализуется активная стратегия – поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков”, – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Сейчас рынок труда приходит в себя после самых тяжелых месяцев прошлого года. В пик пандемии уровень безработицы в Москве вырос до 3,04%. Сейчас он сократился в три раза – до 0,93%. В базе данных столичной службы занятости находятся более 144 тысяч вакансий. Еще 149 тысяч размещено на сайте Hh.ru.

На занятость в Москве повлияла и программа поддержки бизнеса. Кроме того, новые инвестиционные проекты позволили создать 23 тысячи рабочих мест.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Похудевший на 100 кг Фадеев призвал диетолога Ковалькова извиниться за клевету

12.01 / В Екатеринбурге произошел сильный пожар в девятиэтажном доме

15.02 / Ксения Бородина случайно рассекретила избранника Ольги Орловой

09.08 / Врач-иммунолог опровергла информацию о тяжёлых последствиях COVID-19

28.01 / Мнение: Трофейный “Панцирь” вывезли из Ливии на авиабазу Рамштайн

08.07 / Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца в психиатрической клинике

11.11 / Загадочные люди планеты. Несколько известных случаев реинкарнации

21.02 / На хуторе близ Дворца

11.02 / Мнение: Попутчики?

18.01 / Мнение: Генерал-предатель Власов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска