Флагманский центр “Моя работа” для самозанятых и ИП открылся в Москве

26.02.2021, 13:28, Разное

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Новый центр расположен на улице Шаболовка в Донском районе. С сентября 2020 года он функционировал в тестовом режиме, а теперь заработал на полную мощность.

О первых итогах работы флагманского центра рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, около восьми тысяч посетителей уже зарегистрировались как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

С 2019 года в офисах “Мои документы” в Москве создано 56 отделов трудоустройства, заработали два флагманских центра. Для наиболее уязвимых категорий горожан открылся центр “Моя карьера”. В марте там пройдут новые тренинги. Эксперты расскажут всем желающим о возможностях для трудоустройства в столице.

Специалисты московской службы занятости применяют индивидуальный подход к каждому посетителю. Благодаря им новую работу в кризисный 2020 год получили 177 тысяч жителей столицы.

«Для соискателя реализуется активная стратегия – поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков”, – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Сейчас рынок труда приходит в себя после самых тяжелых месяцев прошлого года. В пик пандемии уровень безработицы в Москве вырос до 3,04%. Сейчас он сократился в три раза – до 0,93%. В базе данных столичной службы занятости находятся более 144 тысяч вакансий. Еще 149 тысяч размещено на сайте Hh.ru.

На занятость в Москве повлияла и программа поддержки бизнеса. Кроме того, новые инвестиционные проекты позволили создать 23 тысячи рабочих мест.