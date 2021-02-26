 

Гастроэнтеролог Городокин заявил об опасности употребления пищи всухомятку

26.02.2021, 13:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городкин объяснил, насколько может быть опасным употребление пищи в сухомятку. По его словам, важно не забывать поддерживать водный баланс организма.
Пищеварительный тракт работает лучше, если человек пьет достаточно жидкости в день. Изначально процесс запускается в ротовой полости, здесь самую большую роль играет вода, поскольку биохимические реакции проходят в жидкой форме. Они обеспечивают расщепление элементов и их усвоение.

В день каждому человеку необходимо употреблять 1,5-2 литра воды. Если жидкость поступает в таком количестве, в организме выполняются все жизненно важные процессы. Пищеварительный тракт работает лучше, когда человек пьет воду и ест супы.

Источник: tsargrad.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Мнение: Письмо: “Мы не чувствуем себя ущербными”

11.10 / Эксперты “научили” компьютер менять скорость только одного объекта на видео

03.11 / Геронтологи РФ недобросовестно заимствовали методические рекомендации у австрийских коллег

05.08 / Редкий выход: сын Джонни Деппа и Ванессы Паради Джек с возлюбленной в Париже

20.10 / Мнение: Шантаж от Лукашенко

14.11 / Видео: Volvo сбросила с подъёмного крана десять своих новых автомобилей ради безопасности

31.12 / На полках магазинов появилась «антиковидная» водка

02.10 / Три горы, две дыры

20.07 / Сказка о страшном ковиде и кремлевской вакцине

10.09 / Мнение: Какие картины вдохновляли художников по костюмам «Дюны» Линча

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска