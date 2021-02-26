Гастроэнтеролог Городокин заявил об опасности употребления пищи всухомятку

26.02.2021, 13:26, Разное

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Врач-гастроэнтеролог Игорь Городкин объяснил, насколько может быть опасным употребление пищи в сухомятку. По его словам, важно не забывать поддерживать водный баланс организма.

Пищеварительный тракт работает лучше, если человек пьет достаточно жидкости в день. Изначально процесс запускается в ротовой полости, здесь самую большую роль играет вода, поскольку биохимические реакции проходят в жидкой форме. Они обеспечивают расщепление элементов и их усвоение.

В день каждому человеку необходимо употреблять 1,5-2 литра воды. Если жидкость поступает в таком количестве, в организме выполняются все жизненно важные процессы. Пищеварительный тракт работает лучше, когда человек пьет воду и ест супы.

Источник: tsargrad.tv