 

Ученые обнаружили вредные свойства у «хорошего» холестерина

26.02.2021, 13:26, Разное
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Ученые заявили, что наличие «хорошего» холестерина в организме не всегда положительно сказывается на здоровье человека. Из-за особо крупных частиц липопротеинов высокой прочности (ЛПВП) риски инфаркта возрастают в разы.
Ранее медики полагали, что снизить риски развития болезней сердца и сосудов можно с помощью ЛПВП, поскольку они занимаются выводом из организма депонированного холестерина. В свою очередь липопротеины низкой плотности, наоборот, способствуют тому, что в сосудах начинают скапливаться бляшки. Благодаря специальной диете и приему особых препаратов, обычно удается справиться с этими проблемами.

Однако результаты нового исследования показали, что хотя «хороший» холестерин полезен для здоровья, в некоторых случаях он может нанести вред организму. Проблемы, связанные с высокими рисками инфаркта, появляются в том случае, если в крови находятся крупные частицы ЛПВП.

Источник: actualnews.org



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