Эвелина Бледанс оголила интимные части тела на камеру

26.02.2021, 13:26, Разное

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Популярная российская актриса Эвелина Бледанс показала на камеру интимные части тела. Роликом с очередной съемки знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Для фотосессии Эвелина Бледанс облачилась в откровенный наряд. На одном из кадров актриса сидит на стуле, подняв ногу в высоком сапоге. При этом подол платья оголил внутреннюю часть бедер артистки.

На втором ролике Эвелина Бледанс позирует уже в длинном платье. Ее волосы стилисты решили оставить распущенными. Сама же знаменитость не против идти на различные эксперименты.

В комментариях поклонники отметили, что актрисе идут оба наряда. Они заявили, что Эвелина Бледанс выглядит потрясающе. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.