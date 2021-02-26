 

Эвелина Бледанс оголила интимные части тела на камеру

26.02.2021, 13:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская актриса Эвелина Бледанс показала на камеру интимные части тела. Роликом с очередной съемки знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Для фотосессии Эвелина Бледанс облачилась в откровенный наряд. На одном из кадров актриса сидит на стуле, подняв ногу в высоком сапоге. При этом подол платья оголил внутреннюю часть бедер артистки.

На втором ролике Эвелина Бледанс позирует уже в длинном платье. Ее волосы стилисты решили оставить распущенными. Сама же знаменитость не против идти на различные эксперименты.

В комментариях поклонники отметили, что актрисе идут оба наряда. Они заявили, что Эвелина Бледанс выглядит потрясающе. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Мнение: Фальшивый Навальный для зомбомасс

19.01 / Мнение: Вакцинация оказалась бесполезной…

27.10 / Политолог заявил о шатком положении Лукашенко: Висит над пропастью

02.10 / Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

18.02 / Скандалы: Саратовские парни нацелились на госпрограмму

24.07 / Мнение: О «бедненькой девочке», пробивающей дно за дном

07.02 / Мнение: Приостановлен показ фальшивого Навального

17.01 / В испанской газете Monde diplomatique сделали заявление о способности вакцины “Спутник V” подавить пандемию

23.01 / «Бесчинства, линчевание»

21.01 / Володин: Развитие новых технологий требует законодательных решений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска